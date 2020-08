Homem agride segurança e tenta invadir casa de prefeito com machado

(Foto:Reprodução) – No último sábado (08, um homem de 28 anos foi preso em Cuiabá depois de tentar invadir a subprefeitura da região Leste e ameaçar seguir para a casa do prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (MDB).

Ele foi detido no bairro Jardim das Américas, por volta das 20h. O vigilante da subprefeitura foi quem acionou a polícia.

Ao chegar no local de trabalho, o vigilante se deparou com o rapaz chutando a porta e tentando entrar no local. Ele tentou impedi-lo e acabou sendo agredido.

O homem, que estava com um machado nas mãos, acertou o vigilante com chutes e socos. Também desferiu um golpe com o machado, que acabou acertando o capacete do vigilante, que chegou ao local de moto.

Ao ser golpeado, o vigilante correu em busca de ajuda. Foi quando o homem começou a gritar que, então, iria em direção à casa do prefeito Emanuel Pinheiro.

A polícia militar o encontrou já nas proximidades do local onde o prefeito mora. Ele tentou resistir à prisão e precisou se algemado. O machado com o qual ele agrediu o vigilante foi encontrado dentro de uma mochila.

Em nota, o prefeito Emanuel Pinheiro repudiou a ação violenta e disse que confia na polícia para identificar o autor da ações que “afrontam a democracia, sua família e sua segurança”.

O segurança agredido, tem 42 anos, segundo a prefeitura. Ele prestou queixa e foi submetido a exame de corpo de delito.

Com informações do portal O Livre

