Chuvas pioram problemas dos buracos nas ruas- Coleta de lixo esta prejudicada em todo o Município de Novo Progresso

A coleta de lixo está prejudicada, caminhões tem dificuldade para trafegar.(Foto:via whatsapp)



Uma das áreas mais críticas de Novo Progresso é os bairros, onde os buracos estão por toda parte. Quem dirige pelas vias da cidade de Novo Progresso deve ficar atento.

As pistas estão cheias de buracos, situação que tende a se agravar neste período chuvoso. Em alguns pontos, os condutores precisam fazer verdadeiros malabarismos para desviar das crateras. No bairro a Tom Alegria3-, por exemplo, as falhas cortam a via de ponta a ponta. É impossível se esquivar. Em outros locais, a quantidade de buracos é tão grande que quem passa de carro ou de moto tem que escolher em qual deles vai cair, como na Rua Epitácio pessoa no Bairro Otavio onde o caminhão de coleta de lixo não conseguiu trafegar.

As ruas pavimentadas já estão cheia de buracos em vários outros pontos e trafegar por elas é sempre arriscado.

Na tentativa de garantir que Novo Progresso esteja em melhores condições até a chegada do verão, a Secretaria e Obras realiza serviços de emergência como tapa buraco em alguns pontos, mas não tem dado conta.

Indignação

Não são apenas os motoristas que reclamam das vias esburacadas. A comunidade também se queixa, já que boa parte das crateras ficam em ruas residenciais. Os moradores dizem que a cidade fica com ;um aspecto ruim, mais sujas e feias, ressalta o operador de máquinas Ari de Jesus Costa, 39 anos. Morador do Industrial, ele mostrou à reportagem o buraco na saída da quadra, que, segundo ele, já completou dois meses. A falha é tão grande que os carros mais baixos chegam a tocar com o fundo no chão.

A cidade fica horrível, os carros são danificados. Esse buraco aumentou muito. Desde o início do ano com a nova gestão não vejo sinal do governo. A Prefeitura ainda não apareceu aqui. Não que eu tenha visto. Mas os impostos, esses já foram pagos;declara.

O povo fala

=Quem é o culpado pela situação precária das vias de Novo Progresso?

*=;A buraqueira é responsabilidade do governo. Se está ruim, a culpa é deles (governantes). Eles arrecadam com multa e IPVA e, mesmo assim, a cidade fica nesse estado.;

*=;A situação do asfalto é uma vergonha. Para mim, a prefeitura investe em muita coisa que não é necessária e não resolve os problemas mais básicos.;

**=;As vias estão péssimas. Novo Progresso está numa situação muito difícil. É muito buraco. A chuva destrói o asfalto e o prefeito que não conserta.;

*;Não dá para culpar apenas o governo. A chuva deteriora muito o asfalto. O ruim é que sobra para quem dirige, que

tem que arcar com o carro quebrado.;

