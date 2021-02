Comerciantes reclamam de buracos na avenida Jamanxim e silencio da prefeitura

Período de chuva agrava situação e número de acidentes. (Foto:Via WhatsApp ao Jornal Folha do Progresso)

Prefeitura se mantêm calada e não define data para solucionar o problema nas vias.

Ruas esburacadas, avenidas remendadas e motoristas irritados. O cenário visto em Novo Progresso, mostra a atual situação do trânsito da cidade. A população se irrita com a quantidade de buracos nas vias progressense e reclama da falta de providência da Prefeitura.

“É impressionante como o asfalto de Novo Progresso é ruim. São ruas e mais ruas esburacadas. Avenidas importantes, com a Jamanxim e João Atilis, estão remendadas. Você dirige e parece que está cavalgando de tanto tranco que dá. Eu não vejo a prefeitura atuando e reclamar parece que não adianta nada”, disse o motorista para a redação do Jornal folha do Progresso.



Comerciante

Comerciante enviou imagem onde mostra seis buracos seguidos, em uma única rua com aceso para avenida Jamanxim centro da cidade de Novo Progresso. Conforme relatos via mensagem de celular , pedestres recebem lama dos veículos que passam pelo local. A prefeitura esta quieta não se pronuncia a gente paga os impostos e não temos nada em troca,reclamou.



Se possível divulgue isto em seu Jornal, não divulga meu nome, vocês podem vir aqui no local para constatar o tamanho dos buracos, “não quero ser perseguido”- “Sabemos da chuvarada, mas nossos políticos não podem deixar a cidade virar só em buraco,foram eleitos para fazer diferença, mas o descaso está pior , tenho vontade de rasgar o titulo!,concluiu.

Período chuva em Novo Progresso em período amazônico, e com ele agrava-se o problema dos buracos nas vias. Moradores e comerciantes reclamam do estado de conservação das ruas.

Fotos foram enviadas para redação do Jornal Folha do Progresso e mostra a falta de serviço emergencial para conter as erosões.

Moradores reclamam do descaso com as ruas da cidade

A reportagem do Jornal Folha do Progresso esteve em cinco bairros de grande circulação de carros em Novo Progresso e constatou os perigos de trafegar nessas vias.

No bairro Jardim América após o asfalto a avenida cristalina que liga até o rio jamanxim é um dos exemplos conforme foto enviada pelo morador, relatando que todo ano os buracos aparecem, mas que agora a situação está pior.

“Trabalho aqui na avenida há mais de 8 anos e é comum ter buracos nas ruas. Mas, a coisa este ano está pior, pois os buracos estão em grande quantidade e a administração municipal não está preocupada em resolver”, conta.

Acidentes com motocicletas

Nesta sexta-feira (19), o motociclista, F.P. S, 29 anos, acidentou ao tentar desviar de um buraco na rua, no bairro Industrial. A vítima perdeu o controle e bateu de frente de um carro que estava parado.

Av João Atiles

Na avenida João Atiles comerciantes improvisam com cimento para tampar buracos. A rotatória tem uma vala que prejudica a estrutura dos veículos a prefeitura não faz sequer a manutenção reclama.

Vejam fotos enviadas por leitores para redação do Jornal Folha do Progresso

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

