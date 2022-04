DJ tem mãos amarradas e é assassinado a tiros, no Pará

Além de trabalhar como DJ, “David Malucão” também era locutor de uma loja do município de Moju. (Foto:Reprodução/ site Moju News)

A motivação do crime contra o homem ainda é desconhecida, mas deve ser esclarecida pela Polícia Civil

Um homicídio registrado no município de Moju, no nordeste paraense, chocou os moradores na tarde da última segunda-feira (25). O corpo da vítima, identificada como “David Malucão”, também conhecida como DJ Malucão, foi localizado no bairro Bela Vista.

O homem foi encontrado com as mãos amarradas. Moradores da área teriam informado à polícia que chegaram a ouvir o barulho de cinco disparos de arma de fogo. Os assassinos fugiram logo após o crime e ainda não foram localizados. (Com informações do site Moju News).

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Científica do Pará (PCP), que trabalhou na análise da cena do crime e do corpo de “DJ Malucão”. Policiais civis também estiveram no local para apurar as primeiras informações que devem nortear as investigações.

Além de trabalhar como DJ, “David Malucão” também era locutor de uma loja do município de Moju. A motivação do crime contra o homem ainda é desconhecida, mas deve ser esclarecida pela Polícia Civil.

A PCPA pede que qualquer informação que ajude a localizar os suspeitos seja repassada ao Disque Denúncia, através do número 181.

