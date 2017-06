Caçamba da prefeitura cai em ponte na Vicinal Progresso

O acidente com o caminhão caçamba VW/26.280 6×4 ocorreu no último sábado (17/06) no interior do município de Novo Progresso na vicinal Progresso, na ponte sobre o rio Bandeirantes a aproximadamente 15 Km da sede do município.

A redação do Jornal Folha do Progresso entrou em contato com o secretário de Obras Sr. José Lopes, o mesmo informou que no sábado o maquinário estava trabalhando no tapa buraco e patrolamento das ruas e as caçambas puxando as cargas de cascalho.

José Lopes disse que foi para sua casa almoçar e até então o maquinário e as caçambas estavam todos na garagem da secretaria, quando foi próximo as 12:00 horas chegou a noticia do caminhão caçamba caído na ponte do rio Bandeirantes.

Segundo o secretário o motorista “Donizette Monteiro Oliveira” foi levar uma carga de areia vicinal a dentro sem autorização da secretaria (para terceiros) , momento que ocorreu o acidente.

José Lopes disse a reportagem que por “Deus” não ocorreu nada com o motorista, que o mesmo já foi afastado do quadro de funcionários, nós trabalhamos com responsabilidade e este ocorrido foi um ato de irresponsabilidade do motorista, que jamais poderia ter acontecido – ainda mais sem autorização da secretaria de Obras, relatou.

Fonte/Fotos: Redação Jornal Folha do Progresso – Fotos: WhatsApp

