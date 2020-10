Cachorro encontra vibrador e o carrega em passeio

O cachorro trouxe o objeto para a tutora, que tentou tirar da boca do vira-lata, mas sem sucesso (Foto:Reprodução)

Charlie, um vira-lata caramelo, passeava com a tutora, Klara Robson, em um parque na cidade de Chesterfield, na Inglaterra. Entre brincadeiras e corridas, o cachorro retorna com um objeto roxo e diferente na boca: um vibrador. A foto do cãozinho com o novo brinquedo viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (7).

O vibrador foi encontrado por Charlie em um matagal do parque. O cachorro trouxe o objeto para a tutora, que ao ver do que se tratava, tentou tirar da boca do vira-lata, mas sem sucesso.

Klara contou à imprensa local que passou 15 minutos tentando arrancar o vibrador do animal, que não queria soltar. Além de Charlie, outro cachorro se juntou à brincadeira, também querendo o vibrador.

Por:ORM/Redação Integrada com informações da revista Glamour

07.10.20 21h59

