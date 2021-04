Cadáver com diversas facadas é encontrado em terreno baldio no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Homem foi arrastado por 70 metros para área de matagal no bairro dos Minérios, em Parauapebas. Identidade da vítima ainda é desconhecida.

Um cadáver com incontáveis ferimentos de arma branca foi encontrado, na manhã desta terça-feira (6), em um terreno baldio no bairro dos Minérios, em Parauapebas, no sudeste paraense.

O corpo foi localizado por populares, na rua 18, em uma área de matagal mais alto, atrás do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade. A identidade da vítima ainda é desconhecida.

Segundo informações colhidas pela Polícia Militar, testemunhas afirmam que não houve qualquer barulho ou indicativo de algo estranho durante a noite. O homem não portava documentos e também não foi reconhecido pela comunidade local. Ele foi encontrado trajando apenas um boné e uma bermuda jeans. O criminoso fugiu após o homicídio.

Segundo a perícia criminal, uma faca teria sido usada para a consumação do crime. A posição do corpo indicou ainda que o cadáver foi arrastado por 70 metros até a área de matagal mais alto. As informações são do site Correio de Carajás.

Ao veículo, o perito Marcelo Moraes, do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), explicou que apenas o exame de corpo de delito irá determinar quantas facadas a vítima recebeu. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), que aguarda o reconhecimento do cadáver por parte de amigos ou familiares.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

Por:Redação Integrada

