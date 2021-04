Moradores da Vicinal Comajal pedem socorro para melhorias da estrada que virou lamaçal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A indignação por parte de moradores que reclamam do recente serviço realizado pela secretaria de obras, ao invés de ajudar piorou. O bom exemplo veio da vicinal Marajoara onde produtores encabeçaram os serviços e deixaram a via trafegável, disse.

Além do perigo de queda, motociclistas correm risco de se envolver em acidentes , as valas fundas – são obrigados passar por elas – como os carros que não tem opção em desviar dos atoleiros. A região concentra um grande número de produtores, que, se vêm impedidos de trafegar.

Moradores da Vicinal Comajal no outro lado do rio jamanxim, área rural de Novo Progresso, estão gritando por socorro às autoridades públicas. Além da distância percorrido por estrada de terra, sitiantes e produtores são obrigados a enfrentar atoleiros, muita lama e inúmeros buracos decorrentes da erosão das fortes chuvas dessa época do ano.

