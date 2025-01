CAIXA INAUGURA NOVAS INSTALAÇÕES EM ABAETETUBA (PA)

Novas instalações da agência Abaetetuba (PA) – (Foto: Divulgação/CAIXA)

A CAIXA inaugura, nesta terça-feira (21), as novas instalações da agência Abaetetuba (PA). A unidade passa a funcionar em um prédio mais moderno e funcional na rua Padre Luiz Terzoni, s/n, esquina com a Travessa Celina Contente, no bairro Cristo Redentor.

Ocupando uma área construída de 1.000m², 300 m² a mais que o antigo prédio, a unidade oferece o portfólio de produtos e serviços da CAIXA, incluindo linhas de crédito comercial e crédito rural, e também opera os programas sociais do Governo Federal.

O horário de funcionamento é das 10h às 15h, em dias úteis, dispondo de 15 empregados CAIXA. A sala de autoatendimento conta com dez caixas eletrônicos e funciona todos os dias, das 6h às 22h.

A CAIXA em Abaetetuba (PA):

O município de Abaetetuba, cidade-polo da região do Baixo Tocantins, está localizado a aproximadamente 68km da capital Belém e possui uma população estimada em 158 mil habitantes.

Presente no município desde 1953, a rede de atendimento da CAIXA em Abaetetuba conta com uma agência, duas Lotéricas e dois Correspondentes CAIXA Aqui.

Outras informações sobre a rede de atendimento podem ser consultadas no site da CAIXA.

Serviço:

Novas instalações em Abaetetuba (PA)

Data: 21 de janeiro de 2025

Horário de atendimento: das 10h às 15h, em dias úteis

Endereço: R Padre Luiz Terzoni, S/N, Bairro Cristo Redentor

(91) 3397-9053 / (81) 3323-6590 / 6588

CAIXA Notícias | Instagram CAIXA | imprensa.norte@caixa. gov.br

Fonte: Assessoria de Imprensa da CAIXA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/01/2025/17:47:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...