Calendário e valores do IPVA 2024 no Pará são divulgados

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) divulgou em edição extra do Diário Oficial do Estado da última sexta-feira (15), o calendário de vencimentos e a tabela de valores, referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), para vigorar no exercício fiscal de 2024.

O recolhimento antecipado do IPVA do exercício de 2024 será efetuado por meio de Documentos de Arrecadação Estadual (DAE). Segundo a Instrução Normativa, a Secretaria de Estado da Fazenda disponibilizará no Portal de Serviços, no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br, programa que permita o conhecimento do lançamento do tributo, geração e impressão do DAE para o recolhimento da cota única ou de parcela.

Fica facultado ao contribuinte que não disponha de recurso tecnológico para a operação, procurar quaisquer unidades de atendimentos da Sefa. Segundo a Secretaria, na hipótese de o contribuinte não optar pela antecipação do pagamento, o IPVA deverá ser recolhido por meio do Documento de Arrecadação Estadual, emitida pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), por ocasião do licenciamento do veículo, no prazo constante do calendário de vencimentos. Em relação às aeronaves e embarcações de todos os tipos, o vencimento será em 30 de junho de 2024 e o recolhimento do imposto será efetuado mediante DAE.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2023/16:53:42

