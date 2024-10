Câmara aprova aumento de salários de vereador, prefeito, vice-prefeito e secretários em Novo Progresso-PA

(Foto:Reprodução) – Os reajustes devem entrar em vigor a partir de 2025. O projeto, de autoria da mesa diretora da Câmara, foi aprovado por maioria absoluta. O vereador Mateus Monteiro Santos (PL) não assinou a preposição que é de autoria da mesa diretora da casa legislativa.

A Câmara Municipal de Novo Progresso (PA) aprovou um aumento salarial para os cargos de prefeito, vice e secretários municipais. A decisão foi tomada durante sessão realizada em 17 de Setembro de 2024, e publicada no Diário Oficial na última sexta-feira, 4 de outubro de 2024.

Segundo a Câmara, a última fixação de subsídios havia sido feita no ano de 2016 e, estes Projetos de Lei 951/2024 e 952/2024, que deve entrar em vigor a partir de 2025, de autoria da mesa diretora da Câmara, contou com 10 assinaturas, da composição da mesa diretora dos 11 vereadores que subscreveram a propositura. (Veja qual foi o reajuste de valores abaixo)

O projeto ganhou forma após debates entre as bancadas, a diretoria e a procuradoria da Câmara Municipal, uma vez que a Câmara já havia recebido orientação do TCM, declarando a obrigação legal e constitucional de realizar o projeto e para colocá-lo em votação antes do término do prazo legal, que é o dia das eleições municipais, realizada no último domingo (6).

Reajuste de valores (atual e futuro)



*Prefeito: R$ 15.775,96 p/ R$ 26.834,00

*Vice-prefeito: R$12.593,60 p/R$ 21.421,00

*Secretários: R$ 7.412,00 p/ R$12.607,00

*Vereador: R$5.053,089 p/ R$ 8.595,00

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/2024/11:01:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...