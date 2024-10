Projeto Leme intensifica ações preventivas contra queimadas no Oeste do Pará

(Fotos:Divulgação) – Desenvolvido pela MRN, atividades buscam mobilizar comunidades sobre os riscos de queimadas em época de estiagem nos rios da região.

Diante da estiagem que atinge a região Oeste do Pará e do consequente aumento do risco de incêndios florestais, o Projeto Leme, desenvolvido pela Mineração Rio do Norte (MRN), intensificou suas ações nas comunidades de Bom Jesus, Boa Vista, Ajudante, Batata e Trombetas, localizadas no município de Oriximiná. O objetivo é conscientizar os moradores sobre os cuidados necessários para evitar queimadas nas margens dos rios e lagos, preservando o meio ambiente e garantindo a segurança de todos.

São realizadas oficinas educativas e palestras que abordam a importância de não atear fogo durante o período de seca, quando a vegetação se torna extremamente inflamável. A equipe tem focado nos perigos da propagação rápida do fogo em condições climáticas secas, que podem atingir a fauna, flora e comunidades locais.

“As queimadas vêm prejudicando muito a saúde da nossa região. É preciso combater isso e sensibilizar as pessoas para que possam ser parceiras e contribuam também no combate às queimadas. Por isso o Projeto Leme é de grande importância, os instrutores se preocupam em conscientizar os participantes. Você também aprende a navegar no rio e ter mais segurança”, comenta Antônio Matos Figueira, morador da Comunidade Lago Ajudante, que participa das atividades do projeto da MRN.

As ações são desenvolvidas por instrutores que promovem, além de oficinas, atividades lúdicas que buscam mobilizar o maior número de comunitários na temática da segurança. Herbert Rezende é um dos instrutores do Projeto Leme, conhece bem a região e tem percebido a presença da seca, o que torna o trabalho de orientação e acompanhamento ainda mais importante. “Em setembro, tivemos dificuldades de acesso a todas as comunidades por conta dessa situação (estiagem). Temos elaborado materiais para cada temática abordada durante as campanhas, e a mobilização das comunidades é realizada pela equipe da MRN. Abordamos temas como prevenção e formas de combater o fogo, práticas de preservação das florestas e diferenças entre incêndios e queimadas”, detalhou o instrutor do Projeto Leme.

O Projeto Leme foi criado há 19 anos e se dedica a levar informações essenciais aos ribeirinhos e à comunidade de Porto Trombetas. O principal objetivo é compartilhar conhecimentos, com ênfase na segurança nos rios, mas a educação ambiental também norteia as atividades desenvolvidas pela empresa. Segundo o analista de Relações Comunitárias da MRN, Lenilton Santos de Jesus, as atividades do Projeto Leme são essenciais para despertar o interesse em navegação e prevenção. “Temos a preocupação de que as pessoas, principalmente os jovens, se conscientizem sobre os assuntos de interesse da região, como a preservação ambiental e o combate às queimadas. É esse o papel do Projeto Leme junto à população ribeirinha vizinha à MRN”, declarou.

Fonte:Ascom MRN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/2024/00:58:39

