Câmara de Vereadores realiza primeira sessão ordinária de 2021

Na Sessão Ordinária foi aprovada a pauta do dia com 10 requerimentos, 3 projetos de leis encaminhados pelo executivo pra apreciação dos vereadores e 1 de autoria do Poder Legislativo apresentado pelo vereador Juliano Simionato (DEM) que requer isenção da taxa de iluminação pública e pessoas inscritas em programas sociais e seus familiares.

