Flagrante: militar é preso por tentar estuprar garoto de 13 anos

Um subtenente do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi preso em flagrante por tentar estuprar um adolescente de 13 anos. O caso aconteceu no último sábado (20) e a ocorrência foi atendida pelos policiais civis da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

A ocorrência já era monitorada pelos policiais depois que a mãe do garoto descobriu mensagens de texto, fotos e vídeos com conteúdo sexual trocadas entre o filho e o militar por meio de aplicativos.

Os dois teriam se conhecido por meio de um aplicativo de encontros voltados para o público homossexual.

Um inquérito foi instaurado para apurar os fatos e investigar se o militar já havia mantido relações sexuais com outros menores de 18 anos e o subtenente foi levado para a ala de militares presos que fica no 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM), mais conhecido como “Papudinho”, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.

