Câmara dos Deputados abre concurso público com mais de 700 vagas e salários de até R$ 34 mil

Estão sendo ofertadas 749 vagas, sendo 140 de preenchimento imediato e outras 609 para formação de cadastro de reserva (Foto:Reprodução).

Foram publicados quatro editais do concurso da Câmara. As vagas são para a carreira de analista legislativo, em diversas especialidades

A Câmara dos Deputados publicou os editais do seu concurso público para preenchimento de vagas para a carreira de analista legislativo, em diversas especialidades. São ofertadas 749 oportunidades, sendo 140 de preenchimento imediato e outras 609 para formação de cadastro reserva.

Os interessados em participar da seleção devem se inscrever a partir da próxima segunda-feira (28), no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora. As inscrições seguem até o dia 4 de outubro.

Veja os editais

Edital 1 – Contador, Informática Legislativa e Técnico em Material e Patrimônio

Edital 2 – Assistente social, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico

Edital 3 – Técnica Legislativa

Edital 4 – Consultorias

Provas

As provas serão aplicadas em todas as capitais do País. No dia 3 de dezembro, serão realizadas as provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de Analista Legislativo, nas atribuições Contador, Informática Legislativa, Técnico em Material e Patrimônio, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico. No mesmo dia, os candidatos ao cargo de Analista Legislativo, na atribuição Consultoria (Consultor Legislativo e Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira) farão apenas as provas objetivas.

No dia 10 de dezembro, os candidatos ao cargo de Analista Legislativo, atribuição Técnica Legislativa realizam as provas objetivas e a prova discursiva para , e os que disputam a vaga de Analista Legislativo, na atribuição Consultoria fazem as provas discursivas.

Vagas

Analista Legislativo – Contador

– 3 vagas

– Requisito: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis, devidamente registrado no Ministério da Educação (MEC), e registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade

– Remuneração inicial: R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Informática Legislativa

– 30 vagas

– Requisito: Diploma de curso de graduação de nível superior, devidamente registrado pelo MEC

– Remuneração inicial: R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Técnico em Material e Patrimônio

– 20 vagas

– Requisito: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior, devidamente registrado pelo MEC

– Remuneração inicial: R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Assistente Social

– 2 vagas

– Requisito: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social, devidamente registrado no Ministério da Educação, e registro profissional no Conselho Regional de Serviço Social do Distrito Federal

– Remuneração inicial: R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Enfermeiro

– 2 vagas

– Requisito: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Enfermagem, devidamente registrado no Ministério da Educação, e registro profissional no Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

– R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Farmacêutico

– 1 vaga

– Requisito: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Farmácia, devidamente registrado no Ministério da Educação, e registro profissional no Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal

– Remuneração inicial: R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Médico

– 15 vagas

– Requisitos: Cardiologia, Medicina do Trabalho, Ortopedia e Traumatologia e Psiquiatria (Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina, devidamente registrado no Ministério da Educação; Registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal; Certificado de conclusão de Residência Médica reconhecido pelo Ministério da Educação ou Título de Especialista da Associação Médica Brasileira, na área de especialização a que concorre). Auditoria Médica (Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina, devidamente registrado no Ministério da Educação; Registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal; Título de Especialista da Associação Médica Brasileira; Comprovação de exercício de atividade profissional em Auditoria Médica, no setor Público ou Privado, nos últimos 3 anos, sem sobreposição de tempo). Medicina de Emergência (Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina, devidamente registrado no Ministério da Educação; Registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal; Certificado de conclusão de Residência Médica reconhecido pelo Ministério da Educação ou Título de Especialista da Associação Médica Brasileira, nas especialidades de Medicina de Emergência ou Clínica Médica).

– Remuneração inicial: R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Técnica Legislativa

– 33 vagas

– Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior, devidamente registrado no Ministério da Educação

– Remuneração inicial: R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Consultoria / Consultor Legislativo (FC-3)

– 32 vagas

– Requisito: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior, devidamente registrado no Ministério da Educação

– Remuneração inicial: R$ 34.812,19

Analista Legislativo – Consultoria / Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira

– 2 vagas

– Requisito: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior, devidamente registrado no Ministério da Educação.

– Remuneração inicial: R$ 34.812,19

