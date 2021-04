Câmera de segurança flagra veiculo da Equatorial Energia passando por cima da rotatória no centro de Novo Progresso

(Foto:Via WhatsApp) – Um vídeo flagrou o momento em que um Veículo “Fiat Strada” da empresa Equatorial Energia , desgovernado passou por cima da rotatória (canteiro central do Garimpeiro) no entroncamento da avenida Brasil com Avenida Jmanxima centro de Novo Progresso.

O flagrante da câmera de segurança mostra exato momento [05h19mn] deste sábado (24) quando o veículo desgovernado colidi com a rotatória e passa por cima -RASPANDO IMAGEM DO GARIMPEIRO- parando no outro lado da pista.

Imagem mostra dois ocupantes no veículo, CONFORME informação coletada pelo Jornal Folha do Progresso , foram socorridos para hospital municípal, estado de saúde ainda não foi divulgado.

Assista ao Vídeo

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

