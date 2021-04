373 paraenses tomaram doses de fabricantes diferentes

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Também em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou “que os municípios são responsáveis pela execução da vacina, por isso é necessário verificar junto às secretarias de saúde municipais quanto as causas. A Sespa informa, ainda, que apura o quantitativo de doses aplicadas com divergência”.

Ambas as vacinas possuem intervalos diferentes entre a primeira e a segunda dose: são 28 dias para a Coronavac e 90 dias para a Oxford/Astrazeneca. A primeira usa o vírus inativado para produzir anticorpos, enquanto a segunda é do tipo vetor viral não replicante.

Os dados, colhidos no sistema DataSUS, do Ministério da Saúde, apontam que em todo o Brasil mais de 16 mil casos semelhantes foram registrados. O levantamento nacional foi feito pelo jornal Folha de São Paulo.

O total de imunizantes trocados deixou o Pará no décimo terceiro lugar no ranking nacional de “erros” de imunização.

