Câmeras de segurança flagram momento em que jovem é deixada na rua após show e levada por suspeito de estuprá-la

Suspeito levou a moça pelo ombro por alguns metros. — Foto: Reprodução

Vítima ficou sozinha e desacordada, apoiada em poste na rua da casa dela, e foi levada por um homem para um campo de futebol. Mulher tinha pegado carro de aplicativo depois de ter ido ao show do cantor Thiaguinho.

Circuitos de câmera de segurança das ruas do bairro Santo André, região Noroeste de Belo Horizonte, registraram o momento em que uma jovem de 22 anos foi abandonada na rua de casa e levada por um homem suspeito de estuprá-la. O caso aconteceu na madrugada de sábado (29) para domingo (30). O homem foi preso.

A vítima estava no show Tardezinha, do cantor Thiaguinho, no Mineirão, onde disse ter bebido muito. Na hora de ir embora, um amigo chamou um carro de aplicativo para ela viajar sozinha e compartilhou a corrida com o irmão dela.

As imagens das câmaras de segurança da rua mostram o carro de aplicativo chegando à porta da casa da vítima por volta das 3h. Depois disso, o motorista desce do veículo e tenta tocar o interfone, sem sucesso.

Cerca de dez minutos depois, por volta das 3h10, com a ajuda de um pedestre que passava, o motorista carrega a jovem e a deixa sentada, no meio-fio, apoiada em um poste.

O motorista fica mais alguns minutos tentando tocar o interfone, mas não é atendido. Por volta das 3h17, ele vai embora com o carro e deixa a jovem sozinha, sentada no meio-fio, desacordada.

Por volta das 3h22, poucos minutos depois de o motorista ir embora, um homem aparece na rua. Ele carrega a mulher pelo ombro por alguns quarteirões do bairro Santo André.

Cerca de 15 minutos depois, por volta das 3h36, imagens de outros pontos do bairro flagraram o homem ainda carregando a moça pelo ombro.

De acordo com o histórico policial, o homem a levou para um campo de futebol no mesmo bairro. Ela foi encontrada na manhã do dia seguinte por populares, seminua, e foi acordada.

Graças às imagens de câmeras de segurança, o suspeito de cometer o crime foi localizado pela polícia e preso na noite do mesmo dia. Vídeos mostram ele saindo sozinho do campo, por volta das 7h08.

À polícia, ele disse que viu a moça desacordada e sozinha na rua e quis levá-la para um local seguro. O homem negou o crime e contou que a mulher vomitou na roupa durante o trajeto em que foi carregada. As vestimentas que ele usava serão periciadas.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais disse que o suspeito prestou depoimento e foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado para o sistema prisional e segue à disposição da justiça. O caso será investigado.

Fonte: Talita Nunes e Rodrigo Salgado, TV Globo e g1 Minas — Belo Horizonte/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2023/18:36:52

