Caminhão boiadeiro pega fogo na Transamazônica, em Uruará; VÍDEO

Incêndio ocorreu na tarde desta quinta-feira, 27.

Um caminhão boiadeiro acabou pegando fogo na rodovia Transamazônica (BR-230), próximo a cidade de Uruará, sentido cidade de Medicilândia (PA), no final da tade desta quinta-feira, 27/06. O incêndio iniciou na parte traseira do veículo. Segundo informações de populares, o gado que estava sendo transportado foi retirado a tempo.

Ainda de acordo com informações de populares, o sinistro ocorreu próximo a ponte de um rio conhecido pelo nome, Quente-Frio.

Não há informações sobre as causas do incêndio.

Pelas imagens que circulam na rede, as chamas consomem o caminhão sem que nada possa ser feito, já que não há um auxílio de um carro pipa ou outro método necessário para debelar as chamas. De acordo com informações dos populares, o carro pipa foi chegar tempos depois, após conseguirem aciona-lo, e teria conseguido evitar o pior, mas um grande prejuízo material já havia sido causado pelo fogo.

Veja o vídeo abaixo sobre o ocorrido. Imagens feitas por populares:

Nossa reportagem ainda não conseguiu contato com o motorista do veículo.

Estamos apurando mais detalhes sobre o caso e a qualquer momento essa matéria poderá ser atualizada.

