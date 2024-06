Vitória marca no fim e enterra o Fluminense na lanterna

Vitória deixou o Z-4 e pulou para a 15ª posição (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

Vitória vence Fluminense no Maracanã, sai da zona de rebaixamento e intensifica crise no Tricolor. Gol de Janderson decide o jogo.

O Vitória foi ao Maracanã (RJ), venceu, deixou a zona de rebaixamento do Brasileiro e aumentou a crise no Fluminense. O triunfo da equipe baiana foi construído com um gol de Janderson, no fim do jogo.

A derrota deixou a torcida do time das Laranjeiras revoltada — houve vaias aos jogadores e gritos de “time sem vergonha”, além de protestos contra o presidente Mário Bittencourt.

Este foi o primeiro jogo depois da demissão de Fernando Diniz do comando do time do Tricolor carioca. Marcão comanda a equipe interinamente.

Com o resultado, o Leão chegou a 12 pontos e pulou para a 15ª posição, empurrando o Atlético-GO para a degola. Já o Fluminense permanece com seis, na lanterna da competição.

O Tricolor carioca volta a campo no domingo, contra o Grêmio. O duelo será em Caxias do Sul. O Vitória recebe o Athletico-PR no Barradão.

Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli (Renato Augusto), Gabriel Pires (Alexsander) e Ganso (John Kennedy); Terans, Keno (Douglas Costa) e Cano. Técnico: Marcão

VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e PK (Raúl Cáceres); Willian Oliveira, Luan Vinícius (Zé Hugo) e Léo Naldi; Matheusinho (Jean Mota), Alerrandro (Janderson) e Osvaldo (Eryc Castillo). T.: Thiago Carpini

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 27 de junho de 2024, às 19h

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA / SP)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA/ CE) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA/ ES)

Cartões amarelos: Gabriel Pires, Samuel Xavier, Alexsander (FLU); Caio Vinícius (VIT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Janderson, do Vitória, aos 44’/2ºT

