Koala da PRF persegue por 2 horas helicóptero em fuga pela floresta amazônica

(Foto: Reprodução)- Em ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um voo de reconhecimento de área na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, foi no último domingo (23), que identificou e destruiu um helicóptero clandestino que sobrevoava o território.

A aeronave Robinson R66 foi vista em atitude suspeita e a baixa altitude, utilizando os rios e vales entre os morros para tentar se camuflar. Tentativas de contato via rádio foram feitas, assim como questionamentos aos órgãos de controle aéreo sobre a identificação da aeronave em contato radar.

Diante das negativas, foi iniciado o acompanhamento da aeronave pelo helicóptero Leonardo AW119Kx Koala, de matrícula PR-FKA (Patrulha 11), que perdurou por 2 horas e 20 minutos, até que a aeronave pousou em uma área de mata fechada, devido à provável falta de combustível.

Os ocupantes desembarcaram e fugiram para o interior da região de floresta. Em seguida, a força-tarefa realizou o desembarque tático, segurança do perímetro e, por fim, a inutilização da aeronave. A aeronave flagrada em sobrevoo na Terra Indígena Yanomami tinha a matrícula no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) de um avião. Após a conclusão da missão, a equipe retornou à base em Boa Vista (RR).

O monitoramento da área faz parte da operação OMAWE e visa o combate ao garimpo ilegal e a pistas de pouso clandestinas. No local, foram identificadas áreas de garimpo ativas, as quais tiveram suas bombas que são usadas na extração de ouro inutilizadas. Além disso, foi realizado levantamento de diversas pistas clandestinas utilizadas por aeronaves para transporte de carga, suprimentos, equipamentos e combustível para as operações de mineração.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2024/08:01:47

