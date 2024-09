Caminhão carregado com combustível tomba na Serra do Cachimbo divisa MT/PA

Foto: Reprodução | Na madrugada desta quarta-feira, dia 11 de outubro, às 04:00h, o Núcleo Bombeiro Militar de Guarantã do Norte foi acionado para responder a um grave sinistro de trânsito na BR 163, na Serra do Cachimbo, a aproximadamente 45 km da cidade.

Ao chegarem ao local, a guarnição se deparou com uma situação crítica. Uma mulher já estava sendo atendida pela concessionária responsável pela administração da via, apresentando suspeita de fratura em ambas as pernas. Paralelamente, um homem de 45 anos encontrava-se preso às ferragens, sofrendo dores torácicas e ferimentos pelo corpo.

Os bombeiros iniciaram os procedimentos de desencarceramento da vítima presa às ferragens. Após a operação bem-sucedida, o homem foi transportado ao hospital da região, onde recebeu os cuidados médicos necessários. As causas do acidente não foram informadas.

Fonte: Portal O Território e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/2024/09:04:09

