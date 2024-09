PM prende tio que abusava de sobrinha de 9 anos em Guarantã do Norte-MT, mas justiça manda soltá-lo.

Foto: Reprodução | No último sábado (07), uma mãe desesperada foi até o quartel da polícia Militar falando que sua filha havia sofrido um estupro, acusando seu irmão, tio da vítima de 9 anos.

A mãe da criança relatou que por volta das 22 horas saiu na companhia de seu esposo, deixando seus filhos sob responsabilidade de seu irmão, e que por volta das 01 hora da manhã, sua filha ligou, quando ela retornou para sua casa, encontrou sua filha chorando e declarando que não queria mais morar em sua casa e sim se mudar para casa de sua avó.

A mãe perguntou a filha por quais motivos ela queria se mudar, a filha chorando falou que seu tio mexeu com ela enquanto dormia, e que o suspeito mandou que ela não falasse para sua mãe. A mãe, enfurecida, foi até o quarto do suspeito, e ao entrar no quarto, seu irmão fugiu pela janela, correndo pelas ruas sentido bairro Eco Park.

Os policiais, ao perceberem que a criança se encontrava muito abalada psicologicamente, a encaminhou na companhia de sua mãe até ao hospital municipal. No hospital, a criança relatou que sofre abusos de seu tio desde os 8 anos, e que os abusos ocorriam sempre quando a mãe se ausentava da casa.

Já na última quarta-feira (11), a polícia militar recebeu informações que o suspeito estava escondido próximo à Escola Municipal Horizonte, Linha Maranhense, Pascoa IV, o qual foi reconhecido, detido e amarrado por populares até a chegada da polícia.

O suspeito foi detido e encaminhado até a delegacia municipal de Guarantã do Norte, o qual teve que ser liberado, pois mesmo com as declarações da criança sobre o abuso, ainda não havia mandado de prisão contra o suspeito expedido pela justiça.

A polícia civil passou a investigar o caso.

Fonte: Portal O Território

