Padre morre após carro se chocar com cavalo na BR-230, no Pará

Padre era uma figura religiosa muito conhecida nas redes sociais. | Reprodução/Redes Sociais

Padre da comunidade católica de Marabá morreu após acidente de moto.

A falta de atenção, ultrapassagens irregulares e imprudências de condutores são alguns dos motivos que causam acidentes no trânsito. No entanto, alguns incidentes ou aparecimento de animais no meio da pista também provocam tragédias.

Foi o que aconteceu com o padre Fabrício Rodrigues, um dos religiosos mais queridos da comunidade católica de Marabá, no Pará. Ele morreu na noite da última quinta-feira (12), em um trágico acidente na BR-230.

A motocicleta que ele conduzia colidiu frontalmente com um cavalo solto na pista, nas proximidades da Vila 1º de Março, em São João do Araguaia.

Conhecido nas redes sociais

O padre era uma figura religiosa muito conhecida nas redes sociais, pois compartilhava vídeos com mensagens religiosas, testemunhos e sempre transmitia bom humor e carisma. Fabrício já contava com mais de 500 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

Fabrício Rodrigues era titular da Paróquia Bom Pastor, da Diocese localizada na Folha 33, Nova Marabá. Em seu perfil nas redes sociais, ele se descrevia como padre católico, cantor e escritor.

A Diocese de Marabá emitiu uma nota lamentando a partida do padre. “É com profundo pesar que a Diocese de Marabá anuncia o falecimento do padre Fabrício Rodrigues. Nossas condolências aos familiares e amigos por esta perda irreparável”, comunicou à Igreja em nota oficial divulgada na manhã desta sexta-feira. O Correio de Carajás seguirá informando sobre o ocorrido ao longo do dia.

