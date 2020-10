Caminhão carregado de entulho tomba na rodovia Transamazônica

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O funcionário da Prefeitura, que conduziu o caminhão não conseguiu sair do veículo tombado. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer o resgate. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também ajudaram e levaram o motorista para receber os cuidados médicos necessários. O motorista foi atendido e passa bem.

