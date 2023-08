Caminhão carregado de pedra cai em ponte e deixa 120 famílias indígenas isoladas, no MT

Caminhão carregado de pedras passa por ponte que rompe com o peso em MT — (Foto: Arquivo pessoal )

Mais de 120 famílias indígenas ficam isoladas após ponte de madeira desabar com peso de caminhão no MT

Moradores que precisaram de alimentos tiveram que pedir ajuda para que transportassem os alimentos por meio de um barco até a outra margem.

Ponte desaba após caminhão carregado com pedras ter passado no MT

Mais de 120 famílias indígenas do povo Kanela, na aldeia Nova Pukanu, ficaram isoladas, nesta sexta-feira (4), após um caminhão carregado de pedras ter passado sobre a ponte de madeira na MT-412, que desabou com o peso, em Luciara, a 1.180 km de Cuiabá. (Veja vídeo ).

Ao g1, o prefeito de Luciara, Parassu de Souza Freitas (MDB), contou que a adminstração tem tomado medidas emergenciais até que a estrutura seja reconstruída. A ponte faz ligação entre Luciara ao município de Porto Alegre do Norte, a 1.143 km de Cuiabá.

“A gente tem que retirar o caminhão primeiro. Depois vamos colocar uma prancha para deixar moto e carros leves passarem e vamos sinalizar com placas para que não passem mais carretas”, disse.

Freitas afirmou que uma mulher de 60 anos precisou de atendimento médico, mas, por causa da queda da ponte, está esperando desde 10h da manhã. Ela sofre de má circulação sanguínea.

O secretário da Associação da Comunidade Indígena do Povo Kanela do Araguaia, Cláudio Kanela, disse que ao menos três mil motoristas passam diariamente pela passagem.

“É por causa do turismo. Tem turistas que vem para a beira do Araguaia e passa por aqui. Vai ter impacto no turismo por causa disso”, contou.

No ano passado, a comunidade indígena ficou isolada por conta da cheia dos rios com as fortes chuvas, que aumentaram o nível da água e bloqueiou todos os acessos, o que levou a prefeitura a declarar situação de emergência na época.

Fonte: G1MT/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2023/05:25:27

