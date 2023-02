Caminhão do lixo da prefeitura cai dentro de rio na área rural de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A retirada do caminhão foi necessário uso de escavadeiras. Moradores também ajudaram no resgate.

A prefeitura não divulgou nota sobre o caso, as informações que chegam que o veículo foi subtraído do pátio da prefeitura sem autorização.

Um caminhão de Coleta de Lixo, recentemente adquirido pela Prefeitura do Município de Novo Progresso, caiu dentro do rio Santa Julia, na área rural da cidade. (Foto: Cedida para o Jornal Folha do Progresso)

