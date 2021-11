Casa pega fogo e família perde tudo em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As causas do incêndio não foi divulgada!

Ainda conforme divulgado, nas redes sociais, disse que a família perdeu todas as roupas das dos moradores e das crianças. A família pede ajuda e doações de roupas para as crianças.

Familiares e amigos postaram nas redes sociais, pedindo pelo caminhão pipa, por volta das 13h15min, o fogo se alastrou e queimou parte da casa vizinha. Parente do morador da residência, disse que ninguém da família se feriu no incêndio, que ocorreu na tarde desta quarta-feira (03).

Morador disse que ninguém se feriu no incêndio. Caminhão pipa foi chamado para ajudar conter o fogo, vizinhos não conseguiram apagara as chamas que acabou por incendiar outra casa.

