Maio terá primeiro eclipse lunar total do ano e chuva de meteoros

(Foto:Reprodução) – Maio trará novidades para aqueles que gostam de observar o céu: o primeiro eclipse lunar total do ano poderá ser observado no Brasil.

O fenômeno ocorre a partir das 22h30 do dia 15 de maio, e perdura até às 3h50 da madrugada do dia 16 – com auge às 1h11. O último eclipse lunar total ocorreu em 2019, no dia 21 de janeiro.

A lua pode aparentar 7% maior e ter uma coloração vermelha, devido ao fenômeno chamado de “dispersão de Rayleigh”. “Durante um eclipse lunar, a Lua fica vermelha porque a única luz solar que atinge a Lua passa pela atmosfera da Terra. Quanto mais poeira ou nuvens na atmosfera da Terra durante o eclipse, mais vermelha a Lua aparecerá. É como se todos os amanheceres e entardeceres do mundo fossem projetados na Lua”, explicou a Nasa em seu site.

O eclipse poderá ser visto das Américas do Sul e do Norte, e parcialmente da Europa e da África. Não é necessário usar equipamentos de proteção dos olhos para assistir ao eclipse lunar – essa precaução precisa ser tomada somente na observação de eclipses solares, devido aos raios ultravioleta.

Um eclipse lunar total ocorre quando a Terra bloqueia toda a luz do Sol, que passa a não alcançar a Lua, que é encoberta pela sombra que a Terra projeta no espaço.

Anualmente, a chuva de meteoros Eta Aquarídeos ocorre no início de maio. Com o céu limpo e em uma região de pouca iluminação artificial, é possível ver até 50 meteoros por hora. Em 2022, o fenômeno poderá ser visto em seu auge no dia 6 de maio.

Os meteoros que compõem o evento astronômico são resquícios do cometa Halley, que pode ser visto a cada 76 anos, em média.

