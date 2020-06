Prefeitura de Conceição do Araguaia determina abertura de bares, restaurantes, academias e igrejas no município

Muncípio de Conceição do Araguaia, sudeste do Pará — Foto: Divulgação

Estabelecimentos estavam fechados há dois meses, devido a pandemia da Covid-19.

A Prefeitura de Conceição do Araguaia, sudeste do Pará, determinou a reabertura de bares, resturantes, igrejas e academias de ginástica no município. A retomada das atividades nos estabelecimentos começou na última segunda (8). Os estabelecimentos estavam fechados há dois meses, devido a pandemia da Covid-19.

De acordo com o decreto municipal que prevê a reabertura dos estabelecimentos, as categorias precisam cumprir com normas de distanciamento e higienização. Em caso de descumprimento das exigências, os estabelecimentos podem ser multados entre R$ 1 mil e R$ 1,5 milhão.

Academias

Segundo o decreto municipal, as academias devem atender por agendamento. Os alunos precisam marcar previamente um horário de treino para evitar aglomeração. Além disso, cada pessoa deve deixar na academia um par de tênis, que deve ser usado exclusivamente para os treinos.

Além disso, todos os alunos devem usar máscaras, higienizar as mãos na início e término dos treinos, e higienizar os aparelhos após cada exercício.

Bares e restaurantes

O decreto prevê que bares e restaurantes da cidade podem funcionar com até 50% da capacidade de público. Além disso, as mesas devem estar distantes uma das outras e todas as pessoas do recinto devem usar máscaras

O documento também esclarece que todos os funcionários e clientes devem higienizar as mãos com álcool em gel.

Cultos ecumênicos

De acordo com a Prefeitura, cultos, missas e eventos religiosos presenciais devem respeitar o distanciamento dos fieis. Além disso, os locais devem fornecer aos presentes alcool em gel para a higienização das mãos.

Ainda segundo a Prefeitura, todos os fieis devem estar de máscara. No entanto, pessoas do grupo de risco estão proibidas de participar das cerimônias

A Prefeitura de Conceição do Araguaia informou que, com o decreto, todos os setores do comércio do município estão liberados. Porém, se a secretaria municipal de saúde detectar um aumento no numero de casos, a Prefeitura deve suspender a liberação.

