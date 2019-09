Caminhão prancha transportando tratores com destino a Itaituba é roubado na BR-163

(Foto:Reproduição)-Na madrugada deste sábado (14) uma carreta que seguia para Itaituba, transportando dois tratores de esteira, sendo um D6R CATERPILLAR e outro D61 Komatsu, que pertencem à empresa BMG Hyundai, de propriedade do empresário Roberto Katsuda, foi roubada assim que adentrou no Estado do Pará, nas proximidades de Cachoeira da Serra, município de Altamira.

Segundo informações, dois homens armados anunciaram o assalto após pararem o veículo e renderem o motorista, que estava acompanhado de sua esposa. A identidade do casal não foi divulgada.

De acordo com o advogado Fernando Brandão, que presta serviços jurídicos para a empresa, o motorista foi abordado pelos assaltantes no momento em que a carreta teria travado, logo depois de “passar o posto fiscal entre Mato Grosso, na divisa com o Pará”, próximo à Serra do Curuá.

“Com certeza alguém subiu em cima da carreta e desligou uma mangueira e travou o veículo. Quando travou entraram dois homens armados e renderam os dois, só liberaram hoje às sete horas da manhã, configurando sequestro seguido de furto”, disse o advogado.

Conforme informado, O caminhão prancha é de modelo TGX29440, de cor branca, que possui uma batida no degrau direito. Caso tenha informações sobre o veículo, ligue para os números: (93)992402012/ (93)981102324.

