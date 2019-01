Caminhoneiro do Mato Grosso morre em trágico acidente na BR 163 no Pará

Caminhoneiro de Lucas do Rio Verde morre em trágico acidente no Pará (fotos) –

Um caminhoneiro de Lucas do Rio Verde morreu em um acidente na BR-163 no Pará. A vítima foi identificada como José Carlos Lunedo.

Após o ocorrido, moradores de uma comunidade conhecida como Jamanxim começaram a compartilhar fotos do acidente para que a família de José Carlos fosse encontrada em Lucas do Rio Verde. O homem havia ficado viúvo há cerca de dois anos e residia no bairro Téssele Junior, na companhia dos filhos e sogros.

Tanto a vítima quanto os familiares são nascidos no estado de Santa Catarina. Uma mobilização foi formada para a arrecadação do dinheiro necessário para família ir até a cidade natal enterrar o corpo de José Carlos Lunedo.

Segundo informações o acidente teria ocorrido na manhã de hoje (06).

