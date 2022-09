Homem de 41 anos é encontrado morto no rio Tapajós, em Itaituba

Eliberto morava num sítio nas proximidades da comunidade e supostamente estava voltando para casa quando desapareceu na quarta-feira (14) (Foto:Reprodução / Giro Portal)

Eliberto foi localizado por ribeirinhos que auxiliavam no resgate do Corpo de Bombeiros Militar (CBM.

Eliberto Almeida Sales, conhecido pelo apelido de “Betão”, foi encontrado morto na tarde de quinta-feira (15) no rio Tapajós, perto da comunidade de Barreiras, em Itaituba, município no sudoeste do Pará. A vítima teria sido vista na comunidade por volta de 11h20 na manhã de quarta-feira (14). Eliberto morava num sítio nas proximidades da comunidade e supostamente estava voltando para casa quando desapareceu. As informações são do Giro Portal.

Segundo os comunitários, a rabeta onde o homem estava foi encontrada por um morador, que relatou que a embarcação estava ligada e à deriva no rio Tapajós, junto com um pedaço da camisa que ele estaria vestindo no dia que desapareceu.

O Corpo de Bombeiros Militar (BM) foi acionado para realizar as buscas por Eliberto. O corpo foi localizado por ribeirinhos que auxiliavam no resgate.

Em nota, a Polícia Civil (PC) informou que o caso é investigado pela delegacia do município de Itaituba. “A Polícia Civil informa que o caso é investigado pela delegacia do município de Itaituba. O corpo foi encontrado no rio Tapajós. A Polícia Científica foi acionada para os procedimentos cabíveis. Diligências seguem sendo feitas para coletar maiores informações sobre o caso”, diz o comunicado.

