SUSIPE-PA -Seleção para Agente Prisional com vagas para Novo Progresso inscreve até Hoje

(Foto:Reprodução)- Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará lança edital de processo seletivo para contratação temporária de 343 servidores no cargo de Agente Prisional. O salário é de R$ 2.304,00.

Atenção concurseiro do estado do Pará! A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (SUSIPE-PA) lançou o edital e já inscreve na nova seleção pública para Agentes Prisionais. O processo seletivo simplificado visa a contratação temporária de pessoal pelo prazo de um ano, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. São ofertadas 343 vagas, sendo 316 vagas destinadas a homens e 27 para mulheres. Os contratados irão atuar nas Unidades Prisionais e delegacias de Ananindeua, Belém, Marituba, Santa Izabel, Castanhal, Salinópolis, Tomé-Açu, Soure, Abaetetuba, Cametá, Capanema, Bragança, Breves, Paragominas, Marabá, Parauapebas, Altamira, Redenção, Itaituba, Tucuruí, Santarém, Almeirim, Porto de Moz, Chaves, Juruti, Conceição do Araguaia, Ourilândia do Norte, Santana do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, Uruará, Novo Progresso. Requisito do cargo de Agente Prisional Para participar, é necessário possuir certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de Ensino Médio (antigo Segundo Grau) ou profissionalizante, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. A remuneração ofertada é de R$ 2.304,00 por regime de plantão, em escala de 24x48h ou a critério da necessidade do serviço. Os contratados deverão proteger pessoas e bens no âmbito da atividade penitenciária; Preservar a ordem, repelindo a violência, no âmbito da atividade penitenciária; desempenhar atividades de segurança e vigilância interna dos estabelecimentos prisionais; Exercer atividades de movimentação e vigilância de presos na área interna da unidade e externa por ocasião do comparecimento aos juizados, redes hospitalares de assistência médica e odontológica; Realizar buscas periódicas nas celas e em qualquer área do complexo penitenciário; Realizar revistas nos presos; realizar revistas pessoais nas visitas dos presos e em qualquer pessoa que adentre as unidades prisionais, observando os aspectos legais; entre outras atividades. Inscrição SUSIPE 2019 A inscrição na seleção deve ser feita exclusivamente pela internet, no site da SUSIPE – http://processoseletivo.susipe.pa.gov.br/, somente desta sexta-feira, 04 de janeiro, até a próxima segunda-feira, 07 de janeiro de 2019. Não há cobrança de taxa. Provas A seleção será composta por três fases, sendo: – Primeira Fase: Inscrição, de caráter eliminatório e classificatório; – Segunda Fase: Análise Curricular, de caráter eliminatório e classificatório; – Terceira Fase: Pesquisa Social, de caráter eliminatório; Após todas as fases do Processo Seletivo os candidatos a serem contratados para a função farão o Treinamento Básico, de caráter habilitatório, cuja aprovação constituir-se-á em requisito indispensável para a contratação. O resultado final do certame será divulgado já no dia 02 de fevereiro de 2019 segundo o edital. A validade do processo seletivo será de doze meses, podendo ainda ser prorrogado por igual período.

