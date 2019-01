Sete pessoas foram presas acusadas de tráfico de drogas em Moraes Almeida

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

A GUPM composta pelos militares Sgt Claudenes, Sgt Leal e Cb Elismauro, conduziram o Alisson Mendes Rocha, 20, Claudiene Conceição Sobral , 24, Kelvin Natanael de Souza, 18, Júlia Cristina Almeida Picanço, 28, Igor Felipe da Conceição Ribeiro, 22, Izabel dos Santos Silva, 20, e Marcos Alan de Souza Santos, 18, ambos foram presos com uma certa quantidade de entorpecentes, balança de precisão, uma certa quantia em dinheiro dentre outros objetos do tráfico.

