Hospital Regional do Baixo Amazonas inicia aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19

A dose de reforço com o imunizante Pfizer será aplicada em mais de 1.700 profissionais da unidade

O Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém (PA), iniciou nesta quinta-feira (14), a aplicação da dose de reforço (3ª dose) da vacina contra a Covid-19. Ao todo, mais de 1.700 profissionais que atuam na unidade, receberão o imunizante Pfizer.

Os profissionais do HRBA, unidade do Governo do Pará, administrada desde 2008 pela entidade filantrópica Pró-Saúde, receberam a primeira dose ainda em janeiro deste ano, e a segunda em fevereiro.

Desde aplicação das primeiras doses do imunizante, o número de colaboradores positivos para a doença reduziu significativamente.

“O número de positivos caiu acompanhando a tendência nacional, mas ao que tudo indica, novos casos estão surgindo em todo o País, e é fundamental que todos tomem a dose de reforço e continuem seguindo as recomendações de uso de máscara, de evitar aglomerações e higienizar as mãos frequentemente com álcool em gel”, destaca a médica infectologista do Serviço de Controle de Prevenção de Infecção Hospitalar (SCIH) do HRBA, Mariana Quiroga.

O auxiliar de higiene e limpeza do HRBA, Eric Magalhães, destaca a sensação de poder receber a dose de reforço, já que atua em um hospital referência para atendimentos de casos graves da Covid-19.

“A chegada desta dose traz tranquilidade para que possamos seguir desenvolvendo nossas atividades em prol dos pacientes. No nosso caso, em algumas situações, precisamos higienizar os ambientes onde os pacientes ficam, então é fundamental que estejamos seguros e imunizados”, ressalta o colaborador.

O diretor Hospitalar, Hebert Moreschi, destaca que o enfretamento da pandemia continua. “O HRBA segue recebendo pacientes com Covid-19 e precisamos garantir que nossos profissionais estejam seguros para levar assistência de qualidade à população. Aproveitamos para alertar as pessoas para que não diminuam o ritmo de prevenção, que se vacinem sim, e que se unam aos nossos profissionais para que possamos vencer esse vírus juntos”, alerta Moreschi.

Até a manhã desta sexta-feira (15), mais de 500 profissionais já tinham recebido a 3ª dose.

Reconhecido nacionalmente pela qualidade assistencial e por estar entre os melhores hospitais públicos do Brasil, de acordo com a Organização Nacional de Acreditação (ONA), o Regional do Baixo Amazonas é referência para mais de 1,3 milhão de pessoas no oeste do Pará.

Desde o começo da pandemia, o hospital já contribuiu para a recuperação de mais de 700 pacientes graves da Covid-19.

Com informações/ Ascom HRBA Pró-Saúde – com foto

