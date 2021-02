Jovem é preso após armar o próprio sequestro para não ter que ir trabalhar

O rapaz foi encontrado próximo a uma caixa d’água com as mãos amarradas para trás com um cinto e uma banana enfiada na boca. (Foto:Divulgação/Polícia de Coolidge)

Brandon Soules, de 19 anos, foi encontrado próximo a uma caixa d’água com as mãos amarradas para trás

Um jovem de 19 anos foi preso após forjar o próprio sequestro. O motivo? Ele queria escapar de ir para o trabalho. O caso inusitado ocorreu na cidade de Coolidge, no estado americano do Arizona.

Brandon Soules foi encontrado próximo a uma caixa d’água com as mãos amarradas para trás com um cinto e uma banana enfiada na boca. Em depoimento à polícia, ele disse que dois homens encapuzados o sequestraram e bateram nele até deixá-lo inconsciente. Logo em seguida, os acusados teriam dirigido pela cidade com a vítima amarrada no carro e o abandonado em um local.

Após uma investigação para apurar o sequestro, os agentes concluíram que não havia provas suficientes do ocorrido. Então, Brandon resolveu confessar que teria simulado um sequestro para não ter que ir trabalhar. Ele foi preso por mentir para a polícia.

Com informações do UOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...