(Foto:© Shutterstock) -O time do técnico Gustavo de Conti superou o eliminado Uruguai por 76 a 66 Brasil bate Uruguai na despedida da fase de grupos da Copa América de Basquete.

O Brasil sofreu, mas deslanchou no segundo tempo e conquistou importante vitória nesta segunda-feira no encerramento da fase de grupos da Copa América de Basquete Masculino.

O time do técnico Gustavo de Conti superou o eliminado Uruguai por 76 a 66 e garantiu um dos dois primeiros lugares na classificação geral para as quartas de final. Parodi foi o cestinha do jogo (17 pontos), enquanto Felicio foi quem mais marcou pontos pela equipe brasileira (14).

A chuva no Recife trouxe consequências para a Copa América de Basquete. O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães apresentou algumas goteiras, que já dificultaram o desenrolar do jogo entre EUA e Venezuela, adiado para amanhã. Os voluntários foram requisitados para secar a quadra e seu entorno algumas vezes.

Assim como no jogo com a Colômbia, o Brasil começou o duelo com o Uruguai desatento, errando passes e cedendo muitas facilidades. Sob o comando de Parodi e Rodríguez, o primeiro quarto terminou com vitória dos visitantes, dirigidos por Rubén Magnano, por 26 a 16. O segundo período não foi muito diferente, com a seleção brasileira mostrando muitas fraquezas, apesar da vitória por 19 a 17.

No segundo tempo, o panorama se inverteu. O Brasil mostrou mais coragem para atacar os uruguaios, contando principalmente com chutes de três que passaram a entrar. Ainda no terceiro quarto, a seleção tomou a dianteira no marcador, com participação fundamental de Felício, e venceu por 22 a 13.

No último período, o eliminado Uruguai esboçou uma reação, que se provou insuficiente diante dos novos recursos apresentados pela seleção. O Brasil não conseguiu repetir o terceiro quarto, mas fez o necessário para confirmar a vitória e continuar sonhando pelo primeiro lugar geral. Triunfo na quarta parcial, por 19 a 10, e no jogo por 76 a 66.

Os duelos de quartas de final serão definidos pela ordem de classificação das oito equipes. O Brasil ficará em primeiro ou segundo. A Argentina precisa vencer por mais de 13 pontos de diferença para superar a seleção brasileira e ocupar o posto número um.

QUARTAS DE FINAL

1º x 8º

4º x 5º

2º x 7º

3º x 6º

No Grupo A, o Canadá também avança para a próxima fase. A Colômbia aguarda a definição dos Grupos B e C para saber se consegue a classificação como terceira colocada.

JOGOS DE TERÇA-FEIRA (06/09)

15h10 – EUA x Venezuela (Grupo C)

17h40 – Ilhas Virgens x Porto Rico (Grupo B)

20h10 – República Dominicana x Argentina (Grupo B)

