Esquema de fraudes movimenta 20 toneladas de ouro e R$ 3 bilhões ao ano

Fantástico denuncia operação ilegal de garimpeiros e empresas e viaja até a Bacia do Rio Tapajós, no Pará. Veja a reportagem de Murilo Salviano.

O ouro amazônico no centro de uma operação ilegal. Numa ponta, estão os garimpeiros que extraem as pedras na Bacia do Tapajós. Na outra, empresas autorizadas a operar no mercado de metais preciosos.

Leia Também:Bolsonaro afirma que vai propor projeto para legalizar garimpos