Caminhonete roubada em Novo Progresso é encontrada abandonada

(Fotos:Via WhatsApp) -O veículo roubado do empresário Rafael Zanol, proprietário da madeireira Rozima, foi encontrado abandonado dentro da floresta em uma vicinal por fazendeiro.

O veículo foi roubado na última terça-feira, 29 de agosto de 2023, no bairro Industrial em Novo Progresso. A vítima teve a caminhonete Toyota Hilux levada pelos criminosos durante a ação que durou poucos segundos.

A caminhonete Hilux de cor branca roubada em Novo Progresso foi encontrada abandonada dentro da floresta distante aproximadamente 70 quilômetros de Novo Progresso sentido garimpo Patrocínio.

Os suspeitos são dois homens, que não foram localizados, segundo a Polícia Militar (PM).

O dono da caminhonete, disse para a polícia que estava sentado em um estabelecimento no bairro Industrial com a mãe e padrasto, quando foi surpreendido por duas pessoas, uma delas armada, que anunciou o assalto.

Ainda segundo a vítima, os ladrões levaram o veículo e uma corrente de ouro. Os militares fizeram buscas pela região e, naquele momento, não encontraram os suspeitos.

Na tarde desta sexta-feira, o veículo foi localizado dentro da mata próximo a uma vicinal por um fazendário que passou pela vicinal e viu o vestígio e encontrou o veículo e posteriormente comunicou a polícia.

O veículo foi removido e devolvido para o dono.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2023/01:13:31

