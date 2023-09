Operação Rubrum, deflagrada pela Delegacia de Peixoto de Azevedo(MT) se estendeu para Novo Progresso no PA

Polícia Civil cumpriram 103 mandados contra organização criminosa responsável por comandar tráfico de drogas no Mato Grosso e na cidade de Novo Progresso ao Pará; (Foto: Divulgação Policia)

A operação teve apoio de equipes da Diretoria de Atividades Especiais e da Diretoria de Inteligência e Polícia Civil do estado do Pará, que atuaram em Novo Progresso.

Os nomes dos investigados estão sob sigilo e não foram divulgados para imprensa.

Investigações da Delegacia de Peixoto de Azevedo identificaram o líder do grupo criminoso e 50 “lojinhas” ligadas à facção na região do MT e na cidade de Novo Progresso-PA.



As investigações iniciaram há aproximadamente um ano, chegando a identificação de 50 “lojinhas” instaladas para venda de entorpecentes e pertencente à organização criminosa. No decorrer das investigações, foi possível identificar a liderança da facção criminosa, que utilizava de empresa de manutenção de eletrodomésticos de fachada para ocultar os valores obtidos com o tráfico de drogas.

Com base nos levantamentos, o delegado de Peixoto de Azevedo, Geordan Fontenelle, representou pelas ordens judiciais contra integrantes da facção criminosa, que foram deferidos pela Justiça e foram cumpridos nesta última quarta-feira , 9 de setembro de 2023.

A operação no Mato Grosso contou com a participação de mais de 200 policiais civis da Delegacia de Peixoto de Azevedo, Delegacia Municipal e Regional de Guarantã do Norte, Delegacia de Nova Mutum, Delegacia de Terra Nova do Norte, Delegacia de Matupá, além de equipes da Diretoria de Atividades Especiais e da Diretoria de Inteligência e Polícia Civil do estado do Pará.

Cento e três ordens judiciais, entre mandados de prisão, busca e apreensão e internação de menor, são cumpridos pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (06.09), na Operação Rubrum, deflagrada pela Delegacia de Peixoto de Azevedo com foco em uma organização criminosa voltada para crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Os mandados, sendo 39 de prisão (entre preventivas e temporárias), 63 de busca e apreensão e um de internação de adolescente, são cumpridos nas cidades de Cuiabá, Sinop, Colíder, Peixoto de Azevedo, Matupá e Novo Progresso.

Entre os alvos está o líder da facção criminosa. Além das ordens de prisão e busca e apreensão são cumpridos medidas cautelares de quebra de sigilo bancário e bloqueio de bens na casa de R$ 200 mil, relacionados à facção criminosa.

Operação Rubrum

O nome da operação Rubrum, que significa “vermelho” em latim, faz referência a organização criminosa alvo da investigação.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2023/6:49:08

