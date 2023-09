Corinthians e Real Madrid repetem placar do Mundial de 2000 em jogo de lendas

Jogadores do Masters do Corinthians comemoram gol contra o Real Madrid – (Foto> José Manoel Idalgo/Agência Corinthians)

Nesta sexta-feira (1), o Corinthians completou 113 anos de vida e a comemoração do aniversário foi uma partida entre o time de Masters do clube e o Real Madrid Leyendas. O resultado foi o mesmo do confronto entre as duas equipes no Mundial de Clubes de 2000: 2 a 2.

Assine o Combo+!

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+. Assine já!

O Masters do Corinthians, que teve reforço de alguns jogadores mais recentes além dos que conquistaram o Mundial em 2000, foi à campo com Renato; Índio, João Carlos, Adilson e Kléber; Cristian, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho; Edilson e Fernando Baiano. Antes da bola rolar, Gilmar Fubá e Freddy Rincón, dois campeões do mundo que já faleceram, foram homenageados.

Dentro de campo, o Corinthians saiu na frente com gol de Fernando Baiano, após boa jogada entre Marcelinho Carioca e Ricardinho, que despertou muita nostalgia nos corintianos que lotaram a Neo Química Arena.

O Real Madrid virou ainda no primeiro tempo. Primeiro foi Emerson quem apareceu na área para cabecear e empatar. Na sequência, De La Red bateu de fora e fez um belo gol para deixar o placar em 2 a 1.

Já no segundo tempo, Daniel recebeu dentro da área, bateu cruzado e o goleiro Buyo aceitou, finalizando o placar em 2 a 2.

Após a partida, os jogadores do Corinthians deram uma volta olímpica na Neo Química Arena com a taça do Mundial de 2000.

Fonte ESPN/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2023/01:13:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...