Vinte e dois corpos são resgatados de naufrágio no Amapá

Vinte e dois corpos já foram resgatados do naufrágio da embarcação Anna Karoline 3, ocorrido no sábado, 29, a cerca de 100 quilômetros do município de Laranjal do Jari, no estado do Amapá. Entre os mortos, 14 vítimas já foram identificadas. Treze pessoas ainda estão desaparecidas. Quarenta e nove pessoas foram resgatadas com vida, informou o Governo do Amapá.

A Defesa Civil Estadual do Amapá também divulgou a lista de nomes das vítimas que já foram identificadas e dos desaparecidos. A lista é baseada nos registros da Polícia Técnico-Científica (Politec), e do Comitê de Gerenciamento de Crise do Governo do Estado, que reuniu informações de familiares dos passageiros do navio.

O governador Waldez Góes assinou um decreto de situação de emergência na área do naufrágio da embarcação. Com o Decreto Nº0869, é estabelecido prioridades para reforçar o atendimento às vítimas e familiares. A medida permite efetuar de forma mais rápida a prestação de serviços e aquisição de bens necessários às ações de resposta ao desastre.

O Governo do Amapá garantiu também um reforço de quatro mergulhadores de águas profundas. Os profissionais foram cedidos pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, que atendeu ao pedido de Waldez Góes.

Com equipamentos especializados, os profissionais chegaram à Macapá ontem, para serem enviados ao local do naufrágio e auxiliar nas buscas que já vêm sendo executadas por mergulhadores do Pará e do Amapá.

Durante o período trabalho no sul do estado, os mergulhadores serão mantidos pelo governo amapaense.

