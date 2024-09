Polícia investiga desaparecimento de menina de 4 anos, em Altamira | PA

Foto: Reprodução | Vítima brincava com o irmão as margens de um igarapé quando foi vista pela última vez. Um homem está sendo investigado como principal suspeito do crime.

Pelo terceiro dia consecutivo equipes da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros fazem buscas por uma criança de 4 anos, que desapareceu desde a última quarta-feira (18) no município de Altamira, região sudoeste do Pará.

A menina, identificada como Sara Raab Silva do Nascimento, foi vista pela última vez enquanto brincava de pescaria com o irmão de 10 anos, nas margens de um Igarapé localizado no Ramal do Cupiúba. Um homem é o principal suspeito de levar a criança.

Segundo as investigações, o suspeito foi visto nesta sexta-feira (20) em um bairro da periferia de Altamira, que fica distante 4 km do local de onde a menina desapareceu. A Polícia Civil já teve acesso a imagens de câmeras de segurança, mas ele ainda não foi encontrado.

As equipes que participam das buscas se dividiram por 3 rotas diferentes que dão acesso a fazendas e também à área urbana de Altamira, que podem ter sido usadas pelo suspeito.

Uma varredura minuciosa junto a equipes do exército também foi realizada em uma área de mata e que tem muita lama, onde possivelmente o suspeito tenha levado a criança. No local, foram encontrados rastros e restos de alimentação.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) com apoio da Delegacia de Homicídios de Altamira realizam buscas.

O suspeito já foi identificado. O caso segue sob investigação. Informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia. O número é o 181.

