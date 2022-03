Vereador troca socos e aponta arma para colega em Mato Grosso

Policial militar, o parlamentar Professor Neiriberto foi conduzido até a delegacia e liberado. (Foto: Reprodução)

O vereador de Querência, no Mato Grosso, Neiriberto Erthal (PSC) apontou uma arma em direção ao colega Edimar Batista (PDT) durante uma discussão na Câmara Municipal nesta segunda-feira (21).

A sessão foi interrompida após o episódio. O conflito começou após Batista se manifestar contra um projeto que prevê aumentar para 11 o número de vereadores da cidade, que atualmente conta com 9.

O vereador e sargento da Polícia Militar Neiriberto Erthal (PSC), após discussão acalorada e troca de socos com o colega Edimar Batista (PDT), apontou arma para o colega. Membro da Mesa Diretora, Neiriberto, que também é professor, segundo apurou a reportagem, teria ficado irritado depois que o pedetista se posicionou contrário ao projeto que prevê aumento do número de vagas na Câmara de 9 para 11 e também prevê a criação do 13º salário.(A informação do Metropóles)

Vereador aponta arma para colega durante sessão da Câmara Municipal de Querência – MT. Policial militar, o parlamentar Professor Neiriberto foi conduzido até a delegacia e liberado. Assista ▶️ pic.twitter.com/SYXlwJgAjZ — Metrópoles (@Metropoles) March 21, 2022

Ambos começaram a discutir, ainda em seus lugares. Depois, Neiriberto se levanta, assim como Edimar. Ambos discutem e Neriberto dá um soco no colega, que cai no chão e, na sequência, revida e agride o vereador-sargento.

