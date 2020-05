Campanha busca doações para famílias em áreas de florestas comunitárias no Pará

Campanha arrecada doações para famílias em áreas de florestas comunitárias no Pará — Foto: Lucas Filho /IEB

No Pará há mais de 300 mil famílias vivendo em unidades de conservação, assentamentos rurais e territórios quilombolas.

Institutos ligados a proteção ambiental lançaram campanha para arrecadar doações para famílias que vivem em áreas de florestas comunitárias no Pará.

A iniciativa busca apoiar a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e incentivar a confecção de máscaras. As doações podem ser feitas pelo site da campanha, que começou nesta quinta-feira (21).

No Pará há mais de 300 mil famílias vivendo em áreas de florestas comunitárias, que podem ser unidades de conservação, assentamentos rurais e territórios quilombolas. As áreas distantes dos centros urbanos, o que atrapalha o acesso à infraestrutura e aquisição de equipamentos para a proteção contra a Covid-19.

O dado é do Observatório do Manejo Florestal Comunitário e Familiar (OMFCF), que junto com o Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) e o Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB) organizam a campanha.

Longas distâncias

A Reserva Extrativista Verde Para Sempre (Resex VPS) fica no sudoeste do Pará, no município de Porto de Moz, às margens dos rios Xingu e Amazonas. Lá vivem cerca de 2,5 mil famílias, muitas não conseguiram receber o auxílio emergencial do governo e seguem se arriscando no deslocamento para as cidades mais próximas em busca de informações na Caixa.

Na reserva, a comunidade mais próxima da sede municipal está a duas horas de barco, a mais distante fica em torno de 18 horas.

As medidas de distanciamento social diminuíram a comercialização de produtos importantes da economia extrativista, como, por exemplo, a madeireira, o açaí e a castanha do Brasil. Segundo estimativas do OMFCF, as paralisações somente dessa reserva podem gerar um prejuízo de cerca de R$ 1,3 milhão caso as comunidades não consigam operacionalizar a safra de 2020.

Campanha

O OMFCF, por meio de projetos com seus doadores, já disponibilizou recursos para comunidades em Porto de Moz, Breves, Portel e Bragança.

A campanha “Proteção para as populações Amazônicas” busca arrecadar R$ 30 mil para consolidar o trabalho naqueles territórios. Com os recursos, a campanha deve ajudar as populações mais isoladas. Caso a meta de arrecadação seja ultrapassada outros territórios serão atendidos.

Quem quiser participar financeiramente pode acessar o site benfeitoria.com/protecaoamazonia. Para mais informações e resultados da campanha acesse o site do Observatório ou entre em contato por e-mail, observatoriomfcf@gmail.com.

