Recuperação de 52,8 quilômetros da BR-308/PA impulsiona abastecimento no nordeste do Pará

RODOVIAS- BR-308/PA é rota estratégica para o escoamento da produção no nordeste do Pará. Foto: Divulgação/DNIT

Melhorias ocorreram entre os municípios de Capanema e Bragança e tiveram investimento de R$ 53,2 milhões. Rodovia é estratégica para o escoamento da produção do estado

O Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes, concluiu a recuperação de um trecho de 52,8 quilômetros da BR-308, no Pará. A rodovia é importante para escoamento de produção e abastecimento das cidades de Capanema, Bragança e demais municípios da área de influência no nordeste do estado. O investimento para as melhorias foi de R$ 52,3 milhões.

A intenção é garantir a mobilidade e um tráfego mais seguro para motoristas que trafegam pela BR. A obra foi feita por meio do contrato de restauração e manutenção, entre os quilômetros 150,7 e 203,5. Profissionais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) executaram serviços de restauração e manutenção do pavimento e conservação da faixa de domínio.

O que foi feito

• Fresagem (substituição de pavimentação com remendos e em mal estado);

• Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente para impermeabilizar e aumentar a resistência da rodovia;

• Ações de tapa-buraco, reparos profundos do pavimento e implantação de nova sinalização;

• Serviços de roçada, caiação e limpeza dos dispositivos de drenagem.

Novo PAC

Estão previstas uma série de obras em rodovias do Pará, por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, o Novo PAC. No caso da BR-308/PA, o plano é a construção de um novo trecho ligando a via ao município de Viseu, que dá acesso ao Rio Gurupi. O afluente deságua no Oceano Atlântico e também faz a divisa do estado com o Maranhão.

O orçamento do Ministério dos Transportes para obras de mobilidade no Pará para 2023 é de R$ 1,8 bilhão, sendo pouco mais de R$ 1 bilhão para manutenção e R$ 737,6 milhões para construções e adequações. O aporte financeiro é quase três vezes maior que o de 2022, pago na gestão passada.

As rodovias brasileiras receberão R$ 108,4 bilhões provenientes do Novo PAC até o fim de 2026, e outros R$ 77,4 bilhões posteriores. O aporte total será de R$ 185,8 bilhões. Desse valor, R$ 73 bilhões se referem a recursos públicos e os outros R$ 112,8 bilhões são de capital privado. A maior parte virá de novas concessões ou das já existentes.

Fonte:Coordenação-Geral de Comunicação do DNIT/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/10/2023/07:30:38

