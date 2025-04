Campanha contra bullying ganha força nas escolas de Marabá

(Foto: Reprodução) – A iniciativa busca conscientizar estudantes, professores e familiares sobre a importância do respeito e da convivência harmoniosa no ambiente escolar e na sociedade

A Secretaria Municipal de Educação de Marabá (Semed), por meio do Núcleo de Assistência Psicopedagógica (NAPP), promove uma campanha contra o bullying nas escolas da rede municipal. A iniciativa busca conscientizar estudantes, professores e familiares sobre a importância do respeito e da convivência harmoniosa no ambiente escolar e na sociedade.

Segundo a pedagoga Kelvia Hellen, os encontros visam não apenas conscientizar sobre o tema, mas também promover a prevenção do bullying, incentivando a construção de relações saudáveis entre os estudantes.

A campanha é realizada por meio de palestras informativas e atividades lúdicas que estimulam a percepção crítica dos alunos e da comunidade escolar, como ocorreu no Núcleo de Educação Infantil (NEI) Nossa Senhora da Conceição, localizado no Bairro Amapá.

“Quem comete alguma forma de bullying tem que entender que é errado. E quem sofre precisa aprender a não ter medo e pode denunciar na direção da escola”, explica Kelvia Hellen.

Escola Judith Gomes Leitão é expoente no combate ao bullying

Na última semana, a ação foi intensificada com uma palestra especial na Escola Professora Judith Gomes Leitão, situada na Marabá Pioneira, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Bullying, celebrado em 7 de abril. O evento foi conduzido pela própria Kelvia Hellen, com o apoio da equipe gestora da escola, a diretora Ana Alice Teles e a vice-diretora Karla Jadão e o professor Fagner Pereira.

Após a palestra, os alunos participaram ativamente da campanha ao confeccionar cartazes sobre o tema. A atividade proporcionou um espaço de reflexão e expressão, onde os estudantes puderam transmitir mensagens de conscientização e reforçar a importância do combate ao bullying. Os trabalhos foram apresentados em suas respectivas turmas, promovendo um debate saudável e fortalecendo o engajamento dos alunos na iniciativa.

