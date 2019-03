Casal vai a motel e bebê de 7 meses é estuprado

O bebê foi resgatado por policiais militares da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) de dentro do quarto de um motel, localizado no bairro Coroado, zona leste de Manaus, na tarde desta quinta-feira (31). De acordo com o tenente Araújo da Cruz, a polícia foi ao local após funcionários terem ouvido choro da criança.

O Instituto Médico Legal (IML) confirmou, em laudo médico, o estupro de um bebê de 7 meses, do sexo feminino, encontrado dentro de um quarto de motel com um casal. A informação foi confirmada pela delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), Juliana Tuma.

