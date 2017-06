Campanha nacional alerta para prevenção de acidentes no trabalho, em Santarém

O objetivo é sensibilizar a sociedade para a importância da prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. O evento ocorre nos dias 20 e 21 de junho, no auditório da Ulbra.

A Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes – Canpart – 2017, será realizada em Santarém, oeste do Pará, nos dias 20 e 21, no auditório da Ulbra. A realização é do Ministério do Trabalho (MTE) e Ministério Público do Trabalho (MPT) com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a importância da prevenção de acidentes e doenças no ambiente de trabalho, além de informar sobre as ações desenvolvidas pelas unidades dos ministérios.

De acordo com o MTE, nos dois últimos anos foram registrados aproximadamente 710 mil acidentes de trabalho/ano, com 2,8 mil óbitos e 15 mil trabalhadores com sequelas permanentes. A prevenção será abordada nos seminários e palestras que ocorrerão ao longo do evento que envolveráprofissionais da área de Segurança e Saúde do Trabalho do Estado, além de comandos educativos para a classe empresarial e trabalhadora.

Com o tema: Todos somos responsáveis. Conheça, previna, participe!, o evento será aberto a estudantes, trabalhadores e público em geral.

Confira a programação

Terça-feira (20/06)

8h30 – Abertura

10h30 – Condições de Trabalho na Coleta de Resíduos Sólidos

Palestrante: Auditor Fiscal Geder Freitas e Procuradora Gisela Nabuco

Intervalo

14h30h – Avaliação dos Programas de Segurança e Saúde no Trabalho

Palestrante: Auditor Fiscal Jomar Lima

16h30 – Os efeitos da Reforma Trabalhista

Palestrante: Juiz do Trabalho Lucas Horta

Quarta-feira (21/06)

8h30 – Efeitos Nocivos do Benzeno

Palestrante: Auditor Fiscal Geder Freitas

10h30 – Combate ao Trabalho Infantil e Programa de Aprendizagem

Palestrantes: Procuradores – Alan Bruno e Raphael Cavalcante.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

